Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

Aldığı maaşların az olduğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Maaşlarına zam isteyen çalışanlar belediye binası önünde, "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık” ve "Kadir Başkan istifa" şeklinde protesto yaptı.

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CHP'li Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından yönetilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde maaş krizi yaşanıyor. Belediye çalışanları maaşlarının az olduğu gerekçesiyle bugün belediye binasının açılış töreni öncesi bina önünde toplandı.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

Çalışanlar, maaşlarına zam istediklerini ifade eden pankartlarla slogan atarken alkış ve protestoların yaşandığı görüldü.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

Maaşlarına zam isteyen çalışanların "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık” ve "Kadir Başkan istifa" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ

İşçilerin protestoları sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Protestoysa buyurun ben buradayım, alkışsa buradayım. Biraz sonra açıklayacağım şeyler ile birçok şey değişecek. Az kaldı az kaldı, geliyor gelmekte olan. Biraz sonra genel başkanımızın konuşmasında lütfen dinlemeyi bilin, çünkü bu hizmetlerin içerisinde size vereceği yatırımlar da var” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

Albayrak'ın bu sözleri ise işçiler tarafından istifa sesleri, alkış ve ıslıklar ile protesto edildi.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

KILIÇDAROĞLU PROTESTOLARA KULAK ASMADI

Albayrak’tan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu da protestoların hedefi oldu.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

Konuşmasında işçiler tarafından protesto edilen ve yuhalanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçiler hakkında tek kelime kullanması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneden inerek, Büyükşehir Belediyesi binasına geçti.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

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