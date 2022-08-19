Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanı Albayrak'a protesto! Maaşlarına zam isteyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı!

CHP'li Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından yönetilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde maaş krizi yaşanıyor. Belediye çalışanları maaşlarının az olduğu gerekçesiyle bugün belediye binasının açılış töreni öncesi bina önünde toplandı.

Çalışanlar, maaşlarına zam istediklerini ifade eden pankartlarla slogan atarken alkış ve protestoların yaşandığı görüldü.

Maaşlarına zam isteyen çalışanların "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık” ve "Kadir Başkan istifa" sloganları attı.

BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİ

İşçilerin protestoları sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Protestoysa buyurun ben buradayım, alkışsa buradayım. Biraz sonra açıklayacağım şeyler ile birçok şey değişecek. Az kaldı az kaldı, geliyor gelmekte olan. Biraz sonra genel başkanımızın konuşmasında lütfen dinlemeyi bilin, çünkü bu hizmetlerin içerisinde size vereceği yatırımlar da var” ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın bu sözleri ise işçiler tarafından istifa sesleri, alkış ve ıslıklar ile protesto edildi.

KILIÇDAROĞLU PROTESTOLARA KULAK ASMADI

Albayrak’tan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu da protestoların hedefi oldu.

Konuşmasında işçiler tarafından protesto edilen ve yuhalanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçiler hakkında tek kelime kullanması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneden inerek, Büyükşehir Belediyesi binasına geçti.

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