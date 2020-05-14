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Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgın hastalığı sürecindeki video konferans görüşmelerine veteriner hekimler ile devam etti. Kılıçdaroğlu, görüşmede veteriner hekimlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı.

Kaynak: İHA


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