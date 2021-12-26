Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi: İBB'deki personelin terörle bağlantısı varsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütleriyle bağlantısı olan 45 bin kişiyi işe aldığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiaları sonrası özel teftiş başlattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ve İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yazılı açıklama sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütleriyle bağlantısı olan 45 bin kişiyi işe aldığının ortaya çıktığı yönündeki açıklamalar sonrası Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı eleştirildi.

İçişleri Bakanlığından DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilere ilişkin flaş açıklama

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- Sayın Kılıçdaroğlu daha ne kadar yenileceksin kamuoyu araştırmalarında yine %20beşsin hatırlatalım istedik

- Kendini tankların karşısında lanse eden biri olarak başkanın evinde kuyruğunu sıkıştırıp kahve içerken REİS dışarda halkı ile birlikteydi 18 senedir yenile yenile yüz de kalmadı sende

- Yeter artık bırak

- İBB ye teröristleri almadıysanız İMAMOĞLU bu olaydan alnının akıyla çıkar ...

Amaaa sizin bu telaşınıza bakılırsa belediyeye teröristleri doldurmuş gibi bir durum var ortada .. ?