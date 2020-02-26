İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti

Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Diamessis ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.Kabulde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de...

Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Diamessis ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.

Kabulde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de yer aldı.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT