Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'i kabul etti
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Diamessis ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.Kabulde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de...
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Diamessis ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.
Kabulde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de yer aldı.
Kaynak: AA
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