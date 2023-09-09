Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzyıllık tarihimiz boyunca yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP'yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur"...

İhlas Haber Ajansı
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Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzyıllık tarihimiz boyunca yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP'yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP'nin eski genel başkanları, parti genel başkan yardımcıları, CHP'li milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"Her bir tartışma CHP'yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur"

CHP'nin siyasi tarihini anlatarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkın hürriyetini ve hakimiyetini ortadan kaldırmak isteyen kişi ve kurumlara karşı devrimci bir ruhla dikilmeyi ilke edindiğini belirterek, "Bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmalardan da çekinmemiş; aksine parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak kabul etmiştir. Her bir CHP'li; etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaları, büyük Atatürk'ün önderliğinde başlayan ve ülkemizin kalıcı olarak demokratikleşmesi hedefini taşıyan devrimci mücadelemize bir katkı olarak niteler. Bu bağlamda, yüzyıllık tarihimiz boyunca yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP'yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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