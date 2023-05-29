Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Zafer Partisi cephesinden! Size 4 partiden daha fazla oy ...

Zafer Partisi cephesi, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden de mağlup ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasına tepki gösterdi.

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Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Zafer Partisi cephesinden! Size 4 partiden daha fazla oy ...

Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez kaybetmesinin ardından yaptığı bir açıklama ile birkaç teşekkür ile kameraların karşısından ayrıldı. Bunun üzerine Ümit Özdağ cephesinden de bir açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer masadaki oysuz ortakların aksine katkı sağlamalarına rağmen gördükleri muameleden memnun olmadıklarını beyan etti.

ÜMİT ÖZDAĞ'I ES GEÇTİ

Dün itibarıyla son 1 aydaki ikinci seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı kısa açıklamanın bir bölümünü teşekküre ayırdı. Masadaki ortaklarının bazılarına ve seçmenine teşekkür ederek soru almadan salondan ayrıldı.

Zafer Partisi cephesinden Kılıçdaroğlu'na teşekkür tepkisi! Size 4 partiden daha fazla oy ...

ZAFER PARTİSİ'NDEN TEPKİ GECİKMEDİ!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40'a yakın milletvekilini kaptırdığı küçük ortaklarına teşekkür etmesine rağmen daha fazla oy getiren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a teşekkür etmemesinden dert yanan Tunçer konuyla ilgili şunları söyledi:

"DİĞER 4 PARTİDEN DAHA FAZLA OY GETİRDİK"

"Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır.

Zafer Partisi cephesinden Kılıçdaroğlu'na teşekkür tepkisi! Size 4 partiden daha fazla oy ...

BİR TEK BİZE TEŞEKKÜR ETMEDİNİZ

Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun."

Ümit Özdağ ise seçim sonrası attığı tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini zamanında masaya davet etmediğine işaret etmişti.

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