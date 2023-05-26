Kılıçdaroğlu'na büyük şok CHP eski kadın kolları başkanı 2. tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

14 Mayıs seçimlerinde umduğunu bulamayarak seçimlerde aldığı başarısız sonuçlarla 28 Mayıs yapılacak 2. tur öncesi seçimlerine hazırlanan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük şok. CHP eski kadın kolları başkanı 2. tur seçimlerinde oyunu Erdoğan'a vereceğini açıkladı.

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Kılıçdaroğlu'na büyük şok CHP eski kadın kolları başkanı 2. tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, Sabah gazetesine konuştu. İlk turda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini söyleyen Atılgan, ikinci turda da tercihinin Erdoğan olacağını kaydetti.

"Kılıçdaroğlu ve ekibi sanki CHP'yi bitirmeye ant içmiş gibi davranıyor" diyen Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı, "İttifak adı altında olmayacak partilerle aynı masaya oturdu. Partiye emek verenleri listeye bile almadı, onun yerine tepeden inme kişileri aday gösterdi. Neresinden tutsanız elinizde kalır. Koltuğunu bırakmamak için bol keseden vekillik dağıttı. Sonuç fiyasko. CHP'lilerin umutlarıyla oynadığı yeter artık" dedi.

Kılıçdaroğlu'na büyük şok CHP eski kadın kolları başkanı 2. tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

"İKİNCİ TURDA DA ERDOĞAN'A VERECEĞİM"

Kendisi gibi hayal kırıklığına uğrayan çok sayıda insan olduğunu söyleyen ve başarısızlıklarını "oylar çalındı" kılıfıyla kapatmaya çalışmalarını "gülünç" bulduğunu belirten Atılgan, "Erdoğan ile aranda 2,5 milyon oy farkı var. Yenildiğinizi kabul edin. Bakın gençliğimden beri CHP'liyim. Partim için yıllarca emek verdim, ter döktüm. Çok önemli görevlerde de bulundum. Partime böyle bir Genel Başkan hiç yakışmıyor. Ben ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. İkinci turda da oyumu Erdoğan'a vereceğim" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SON ÇIRPINIŞLARI"

İlk turda HDP seçmeni, ikinci turda milliyetçi seçmen için atılan adımlara değinen Atılgan, sözlerini, "14 Mayıs öncesi HDP seçmenini yanına çekmek için her şeyi yaptı. Baktı ki yetmiyor oyları, şimdi milliyetçi bir ağız ile konuşuyor. Bu tavrı bile samimiyetten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bir eliyle barış işareti yapıyor, diğer eliyle bozkurt işareti yapıyor. Seçmen buna kanar mı? Kılıçdaroğlu ve ekibi bence bir an önce CHP'den gitmeli. İkinci turdan sonra zaten gitmek zorunda kalacak. Partimiz sahipsiz değil. Atatürk'ün partisinin geldiği noktaya bak. Hırsından Muharrem İnce'yi bile harcadı. Herkesle ittifak yaptı ama CHP'nin öz evladını dışladı. İnce'yi kaset komplosu ile saf dışı bıraktılar. Bir de çıkıp 'İnce'ye yapılan çok yanlıştı' diyor, kimse bu açıklamasını inandırıcı bulmuyor. Kılıçdaroğlu'nun son çırpınışları ama seçilemeyecek. Sadece kendini değil, partiyi de bitirdi. İçim sızlıyor, yazıklar olsun" diyerek sonlandırdı.

KAYNAK: HABER7

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