Kılıçdaroğlu'na MGK tokadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: SSK'yı batıran zihniyet hala aynı yerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye ile BAE arasında yeni dönem, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki adımları gibi konu başlıklarının ele alındığı programda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Ana muhalefet liderinin "Faizi 1'e indirin, destekleriz" dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını işaret ederek eleştiride bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin parçasıdır. Makro göstergelerimiz ve son dönemdeki ekonomik performansımız gayet iyi durumdadır. Döviz kurunda gördüğümüz son hareketlerin ekonomik temeli olmadığı da açıktır. Ülkemizin giderek güçlenmesi ve bağımsız politikalar izleyebilecek duruma gelmesi bazılarını rahatsız ediyor. Ana muhalefetin başındaki kişi bundan ciddi manada rahatsız oluyor. Bu kişi siyaseti anlamış değil. SSK'yı batıran o zihniyet hâlâ aynı yerde. SSK'nın hastanelerinde insanların morglarda öldüğü dönemin sorumlusu sen değil misin? Rahmetli Savaş Ay'ın programını hiç unutmuyorum, bay Kemal'le dalga geçiyordu adeta. Şu anda da aynı konumda, hiç umurunda değil. MGK'de bunları görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz? MGK bu işlerin en hassas noktada görüşüldüğü ve görüşüleceği yerdir. Algı operasyonlarıyla, döviz manipülasyonlarıyla bizi zayıflatmak ve engellemek artık mümkün değildir. Tehditler karşısında gereğini yapacak güçte ve kararda olduğumuzu MGK'de de teyit etmiş olduk.

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"MUHALEFETİN İTİRAZLARI DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Ana muhalefetin başındaki zat 'Faizi 1'e indirin, destekleriz' diyor. Ama benim şu anda tek başıma bu tür bir kararı alma yetkim yok. 'MB bağımsız' değil diyor, MB bağımsız değil de sen bağımsız olmayan MB'den randevu talep ettiğinde Tayyip Erdoğan bunu engelledi mi? Ziyaret ettikten sonra yaptığın açıklamalar belli. Yanındaki sözcü olan zat da iyi bir faizcidir. Kendisiyse bu işlerden zaten anlamaz. Biz İnşallah seçim öncesine kadar ciddi manada faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin de faizin düşüşü sebebiyle kurda da ciddi bir olumlu iyileşmenin olduğunu hep birlikte göreceğiz, enflasyon da dahil buna. Muhalefetin faiz indirimi konusundaki itirazları bizim doğru yolda olduğumuzun teyididir. Küresel sermayenin geldiği yer ortadadır, faizler, enflasyon dünyada ortadadır.

Küresel ekonomilerde şu anda oralarda da faiz yükseldi, enflasyon yükseldi. Biz şu anda onlarla mukayese edilemeyecek derecede yüksek konumdayız. Şimdi düşürme noktasına geldik. Derdimiz şu: Ülkemizi yüksek faiz çıkmazından kurtarmamız lazım. G-20 ülkeleri olarak baktığımızda 4.9 gözüküyor, İngiltere 6.6 gözüküyor, 7.4 büyüme oranı Türkiye'nin, Rusya'da 4.3, Çin'de 4.9. Hepsinden ayrışmış durumdayız."