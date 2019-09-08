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  3. Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede (2)

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede (2)

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında, bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı şüphelisi adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ni ziyareti sırasında, bina önünde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö. (40), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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