Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"

Cumhurbaşkanlığı'nca yapılacak ayıklamanın ardından seçilemeyen milletvekillerinin dosyaları Adalet Bakanlığı aracılığıyla adliyelere iletecek.

Yeniden seçilip dokunulmazlığı devam eden milletvekillerinin dosyaları için hiçbir işlem yapılmadan Meclis’e geri verilecek.



LİSTE ÇOK KABARIK

28 dosyanın 2 bin 2'si arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olanlar bulunuyor. Bu dosyalardan 13'ünde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması, 3'ünde ise "Cumhurbaşkanı'na tehdit ve iftira" suçlaması var.

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Kılıçdaroğlu hakkındaki diğer fezlekelerde ise "İftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, terör örgütü propagandası" gibi iddialar yer alıyor.

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