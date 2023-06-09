Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"

Geçmiş yasama döneminde milletvekillerinin yargılanma talebiyle oluşturulan 2 bin 2 savcılık fezlekesi, Meclis Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na geri gönderme süreci başlatıldı. Bu fezlekeler arasında 28'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olan dosyalar yer alıyor.

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Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"

Cumhurbaşkanlığı'nca yapılacak ayıklamanın ardından seçilemeyen milletvekillerinin dosyaları Adalet Bakanlığı aracılığıyla adliyelere iletecek.

Yeniden seçilip dokunulmazlığı devam eden milletvekillerinin dosyaları için hiçbir işlem yapılmadan Meclis’e geri verilecek.

Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
LİSTE ÇOK KABARIK

28 dosyanın 2 bin 2'si arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olanlar bulunuyor. Bu dosyalardan 13'ünde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması, 3'ünde ise "Cumhurbaşkanı'na tehdit ve iftira" suçlaması var.

Kılıçdaroğlu hakkındaki diğer fezlekelerde ise "İftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, terör örgütü propagandası" gibi iddialar yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"

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