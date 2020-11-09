Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa iddialarına tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak, akşam saatlerinde sosyal medya hesbaı üzerinden yayımladığı bir yazıyla, sağlık sorunları nedeniyle istifa etitğini duyurdu. Bu haberi paylaşmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Bakan Albayrak'ın istifa haberine dair, resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama olmamasını kınayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa ettiğini duyurduğu paylaşımla ilgili eleştiride bluunarak "Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında. Açıklama yapılmıyor. Neden? Topluma bilgilendirilmiyor. Neden? İstifa kabul edildi mi edilmedi mi o da belli değil. İstifa eden neden çıkıp görüşlerini ifade etmiyor, hangi gerekçeyle istifa ettiğini anlatmıyor?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BÖYLE BİR YÖNETİMİ HAK ETMİYOR"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir?" diye soran Kılıçdaroğlu, iktidarın kriz yönetimine değinerek"Bu istifayla bunun ne ilgisi var diyeceksiniz? Ben vatandaşlarıma sormak istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi tarafından mı yönetiliyor? Berat Bey istifa etmiş, neden istifa etti, devletin başında kim var? Basit bir krizi yönetemeyenler devleti yönetiyorlar. Türkiye böyle bir yönetimi hak etmiyor." şeklinde konuştu.

"GÖREVİNİ BIRAKAN BİR BAKAN İÇİN ÇOK SERT BİR ELEŞTİRİ"

Bir muhabirin, Albayrak’ın dünkü istifa açıklamasındaki 'At izi it izine karıştı' ifadesini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu,"Bunu Sayın Erdoğan'a soracaksınız. Bu ifade çok sert bir eleştiri. Görevini bırakan bir bakan için çok sert bir eleştiri. Neyi kastettiğini de kendisi bilir." ifadelerini kullandı.