Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara 7 ilke kuralı uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının uyması gereken 7 ilke belirlediklerini dile getirerek, "İlkelerle size oy vermeyenlerin dahi size saygı duyduğunu göreceksiniz. Belde halkı ile aranızda olağanüstü bir bağ olacaktır" dedi.

CHP'li belediye başkanları, parti bünyesinde oluşturulan ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlık yaptığı Yerel Yönetimler Birimi'nin düzenlediği "Belediye Başkanları Çalıştayı" kapsamında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otelde biraraya geldi. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çalıştayda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilgi odağı oldu. Otel çalışanları, çalıştayı izlemeye gelen partililer ve belediye başkanları, İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. İmamoğlu, kendisi için ayrılan yere fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle güçlükle ilerledi.

'GÜVENSİZ BİR TOPLUMDA YAŞADIĞIMIZIN FARKINDAYIZ'

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan çalıştayda Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'a özellikle vurgu yaptı. Konuşmasının büyük bölümünü ekonomiye ayıran Kılıçdaroğlu, Cumhuriyeti kuranların anılarını yüreklerde sıcak tutma gibi bir görevi olduğunu söyledi. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin güven olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, herkesin güven içinde yaşamak istediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi siyasal iktidara duyulan güvensizliktir. Bu güvensizlik sadece yurt içinde değil yurtdışında da duyulan bir güvensizliktir. Güvensizlik üzerine sağlıklı politikalar üretemez, geleceği inşa edemezsiniz. Bir kişinin sözleri mahkemede kabul görür, bir kişinin sözleri yasama organında kabul görürse, bir kişinin yaptığı hata toplumsal güvensizlik yaratır. Hepimiz güvensiz bir toplumda yaşadığımızın farkındayız. Güven unsuru zedelenmişse başka sorunlarımız vardır demektir" dedi.

GRAMLA ET ALINIYOR

Türkiye'nin önceden eksiği ve fazlasıyla demokratik bir rejimi varken, meşru olmayan koşullarda bir referandum yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sonra tek adam rejimi geldi. Gerekçesi ise her şeyi çok hızlı yapmaktı. Parlamentonun gücü daha fazla olacaktı. Tek adam rejimine geçtikten sonra büyüme hızımız son bir yılda binde 3 oldu. Dünyada binde 3 başka büyüyen bir devlet var mı bilmiyorum? Oysa biz yüzdelerde büyüyorduk. Hani her şey çok hızlı olacaktı? Türkiye hani hızlı büyüyecekti? Milli gelirimizde artış olacaktı. Türkiye hızla büyüyecekti. Son bir yılda milli gelirimizde düşüş 135 milyar dolar. 882 milyardı bir yıl önce, şimdi 747 milyar dolar oldu. Özelikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Tek adam maliyetini mutfağında hissetmeye başlamışsın, bunu oturup düşünmen lazım. Kişi başına gelir de düştü. Mutfaklarda yangın var. Bir kişiye ve aileye en büyük acı, yaşam standartlarındaki düşüştür. Gramla et almaya başlandı" diye konuştu.

'NAKİT TASARRUFU DOLAR BAZINDA YAPILIYOR'

Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türk Lirası değer kaybetmeye başladığında bir propaganda başlamıştı. Dolarlar yakıldı, propagandayı yapanlar AK Parti'ye oy veren militanlardı. Keşke sonuç elde edebilselerdi. Ama bugün herkes nakit tasarrufunu dolar bazında yapıyor. Bankalardaki mevduatın yüzde 51'den fazlası dolar mevduatı. Bunu tetikleyen tek adam rejimidir. Tek adam rejiminden sonra Türkiye'nin imajı bozuldu. Türkiye'nin itibarı zedelendi. Hukukun üstünlüğü sıralamasında 109'uncu sıraya geriledik.134 gazeteci hapishanelerde. Türkiye'de basın özgürlüğünden söz etmek mümkün mü? Yargıtay Başkanı, yargıya güvenin yüzde 30'lara düştüğünü söyledi. Yargının başındaki bir insan bunu söylüyorsa o ülkede hukukun üstünlüğünden söz edemezsiniz."

'MERKEZ BANKASI'NIN İTİBARI KOCAMAN SIFIRDIR'

TBMM'nin yetkilerinin elinden alındığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yasama yetkisinin elinden alındığı yerde sağlıklı bir demokrasiden bahsedilebilir mi? Bütün finans çevrelerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın itibarı kocaman sıfırdır. Bu kuruma siyasi müdahalelerin yapıldığını hepimiz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından birini nasıl itibarsızlaştırırsınız? Tek adam rejiminde, döneminde oldu. Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye bütçesi teslim edilmiştir. Hiçbir ülkenin ödemediği faizleri ödüyoruz" dedi.

'İŞSİZLİKTE REKOR KIRILDI'

Güçlü devletin üreten devlet olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üretimden koparıldığını söyledi. Türkiye'nin birçok şeyi ithal ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Baba oğul devleti yönetiyorlar. Türkiye tarihinde böyle bir örnek var mı? Fakirlik yoksulluk bilmeyen bir kişiye "fakirlik sorununu çöz" diyorsunuz ama haberi bile yok. Tek adamlık rejimi hanedanlık rejimidir, örnek Türkiye Cumhuriyeti. Asgari ücret 2 bin 20 lira, açlık sınırı ise 2 bin 124 lira. Faizler indirildi, daha indirilmesi lazım. İşsiz sayısı 8.5 milyona dayandı. Cumhuriyet tarihinde bir rekor. Her paket açıklandığında işsizliği önleyeceğiz dedi ama işsizlik arttı. Başarısızlığı tescil edilen kişi halen koltuğunda oturuyor. AK Partililere şikayet ediyorum. Senin de çocuğun işsiz. Son bir yılda üniversite mezunlarındaki işsiz sayısı yüzde 112 arttı. Toplumda intihar vakaları arttı" diye konuştu.

'DEVLETTE LİYAKAT KALMADI'

Karamsar tablo çizdiğinin farkında olduğunu dile getiren CHP Lideri, "Bu karamsar tabloyu birlikte aşacağız. Türkiye bu duruma israfla geldi. İsrafı itibar kabul ediyorlar, haramdan itibar mı olur? Devlette liyakat kalmadı. Dış politika konusunda tek cümle kuramayan büyükelçi mi olur, ama yaptılar. AK Parti'nin çözüm üretme kapasitesi bitti, sorun üreten bir parti oldu" dedi.

'YEREL SEÇİMLERDE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİK'

Yerel seçimlerde büyük başarı elde ettiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, ancak bu başarının halkın demokrasiye bağlılığının başarısı olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu başarı tek başına bizim değil. Halk bize, "bu sorunu çözerse CHP çözer" dedi. Bizim çözüm üretme zorunluluğumuz var. Borcumuzu bilelim, liyakat kalmadı bilelim. Sorunu sağlıklı teşhis etmeden sağlıklı çözümler üretemezsiniz. İktidar olmadığımıza göre, yerelde de önemli yerlerde iktidar olduğumuza göre, Türkiye ekonomisinin yüzde 50'sini yerelde yönettiğimize göre ortak hareket etmemiz lazım. Bütün belediyelerimiz ortak hedefler çerçevesinde projelerini üretecek. 7 temel ilke belirledik. Bu ilkeleri belediyelere asın. İlkeler belde halkı ile başkan arasındaki güveni sağlayacaktır. Oy vermeyenler bile size helal olsun diyecektir" diye konuştu.

7 İLKE

Belediye başkanlarının uyması gereken 7 ilkeyi açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Birincisi herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, bu bizim görevimizdir. İkincisi hizmeti belli kişiler için değil, halk için yapacağız. Üçüncüsü fakir ailelere pozitif ayrımcılık yapın. Dördüncüsü yoksullara yardım yaparken insanoğlunun onurunu koruyun. Beşincisi harcamalarınızı, yatırımlarınızı planlayarak yapınız. Kul hakkı temel ilkelerimizden biridir. İsraf yapmayacaksınız. Altıncısı yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyun. Sizin atadığınız kişiler siyaset yapmayacak. Sadece belediye başkanları siyaset yapacak. Eğer yöneticileriniz "siyaset yapacağım" diyorsa onları kapının önüne bırakabilirsiniz. Genel başkanın akrabası olsa bile dinlemeyeceksiniz. Yedincisi belediyeyi adaletle yöneteceksiniz. Mısır'daki sağır sultan bile adaletinizi duyacak. Kimsenin aşı ve işiyle uğraşmayacaksınız. Sizden belli dönemlerde raporlar alacağız. Bunu de Türkiye ile paylaşacağız" diye konuştu.

ÇALIŞTAY YARIN AKŞAM SONA ERECEK

Açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleşen oturumlarda, Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nin yerel yönetim yaklaşımını anlatacak. Öğleden sonra da uzmanlar yerel yönetimleri izleme, yönlendirme, destekleme mekanizmaları hakkında başkanlara bilgi verecek. Başkanlar Forumu ile çalıştayın ilk günü sona erecek.

