Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a 'Geçmiş olsun' mesajı

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı aradığı öğrenildi. Başkan Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Hanıma geçmiş olsun dileklerini iletti.

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BİNALİ YILDIRIM AÇIKLADI: KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın ve eşinin koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Bir süredir Erzincan'da bulunan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım genel kontrol amacıyla eşi ile birlikte hastaneye gitti.

Sağlık kontrollerini yaptıran Yıldırım çifti, Erzincan'daki temasları nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı.

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Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eşinin ve kendisinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yıldırım yaptığı açıklamada,"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerine yer verdi.