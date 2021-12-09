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  3. Kılıçdaroğlu'ndan el hareketine ilişkin pişkin açıklama! Yüce Divan'dan özür bile dilemedi! "Ellerime değil, sözlerime baksınlar"

Kılıçdaroğlu'ndan el hareketine ilişkin pişkin açıklama! Yüce Divan'dan özür bile dilemedi! "Ellerime değil, sözlerime baksınlar"

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de konuşma yaparken el hareketi gündem olan Kılıçdaoğlu, takındığı yanlış davranışa ilişkin özür dahi dilemeyerek, "ellerime değil, sözlerime baksınlar" cümlelerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu'ndan el hareketine ilişkin pişkin açıklama! Yüce Divan'dan özür bile dilemedi! "Ellerime değil, sözlerime baksınlar"

Yüce divanda, onlarca meslektaşı önünde saygısızca el hareketi yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündem olmasının ardından sessizliğini bozdu. TBMM'ye ve orada bulunan siyasilere karşı yaptığı yanlış hareketten dolayı pişmanlık duymayan Kılıçdaroğlu, meclisten ve milletten özür dilemek yerine "ellerime değil sözlerime baksınlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan el hareketine ilişkin pişkin açıklama! Özür bile dilemedi! Ellerime değil, sözlerime baksınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı. Uğurluoğlu'nun durumu toparlama çabası Kılıçdaroğlu'ndan fazla olacak ki el hareketi için CHP liderine, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu " el hareketime takılmasınlar, sözlerime baksınlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan el hareketine ilişkin pişkin açıklama! Özür bile dilemedi! Ellerime değil, sözlerime baksınlar

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