Kılıçdaroğlu'ndan el hareketine ilişkin pişkin açıklama! Yüce Divan'dan özür bile dilemedi! "Ellerime değil, sözlerime baksınlar"

Yüce divanda, onlarca meslektaşı önünde saygısızca el hareketi yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündem olmasının ardından sessizliğini bozdu. TBMM'ye ve orada bulunan siyasilere karşı yaptığı yanlış hareketten dolayı pişmanlık duymayan Kılıçdaroğlu, meclisten ve milletten özür dilemek yerine "ellerime değil sözlerime baksınlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı. Uğurluoğlu'nun durumu toparlama çabası Kılıçdaroğlu'ndan fazla olacak ki el hareketi için CHP liderine, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu " el hareketime takılmasınlar, sözlerime baksınlar" ifadelerini kullandı.