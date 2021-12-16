Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama! İşte CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücret...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelerden uygulanacak olan en düşük maaşı duyurdu.

"Bu gece size bir haberim var" ifadesine yer verdiği bir paylaşımda bulunan ana muhalefet lideri, CHP'li belediyelerde 2022 yılında en düşük maaşın 4 bin 500 TL olacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU, MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA DA DEĞİNDİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına da değinen Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz, 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin, kimse duymasın. Açıkça arka kapıdan dolar sattılar."

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