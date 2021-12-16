Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama! İşte CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücret...Adanaspor 1 - 0 İstanbulspor | MAÇ SONUCUBakan Koca acı haberi duyurdu: Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorumAnkara Milletvekili Sadir Durmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz neden öldü?Maccabi Playtika - Anadolu Efes EuroLeague maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linkiMütedeyyin ne demek, TDK'ya göre Mütedeyyin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Stokçuluğa ağır ceza yolda! TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildiSon dakika | 'Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz' diyerek tepki göstermişti! Akşener'in rencide ettiği engelli vatandaş o anları anlattıBu kadarına da pes! Dilencinin üzerinden 11 bin 810 lira çıktıNece ne demek, TDK'ya göre Nece kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama! İşte CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücret...

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama! İşte CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücret...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı.

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama! İşte CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücret...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelerden uygulanacak olan en düşük maaşı duyurdu.

"Bu gece size bir haberim var" ifadesine yer verdiği bir paylaşımda bulunan ana muhalefet lideri, CHP'li belediyelerde 2022 yılında en düşük maaşın 4 bin 500 TL olacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU, MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA DA DEĞİNDİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına da değinen Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz, 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin, kimse duymasın. Açıkça arka kapıdan dolar sattılar." 

{TITLE_STRIP}Kıyaslama yaptı! Bakan Nebati'den flaş asgari 'asgari ücret' açıklaması

{TITLE_STRIP}Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıkladı! Yeni asgari ücret 4 bin 250 TL oldu

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT