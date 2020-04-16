Kılıçdaroğlu'ndan Gamze Pala'nın ailesine başsağlığı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gamze Pala'nın katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Unutmayalım ki kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA