Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitlerine başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari kırsalında sürdürülen operasyonda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twiiter hesabında paylaştığı mesajında, "Hakkari'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

DHA