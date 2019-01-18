Kılıçdaroğlu’ndan İzmir adayı Batur ile kritik görüşme

Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı merakla beklenirken, adı kulislerde geçen Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Batur, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecinde bugün, CHP Genel Merkezinde CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme, benim açımdan son derece verimli geçmiştir. Ancak görüşmenin detaylarını, iki kişinin baş başa görüşmesi olduğu için paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA