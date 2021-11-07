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  3. Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin çarpıcı açıklama: "Adayım dersem ittifak dağılır!"

Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin çarpıcı açıklama: "Adayım dersem ittifak dağılır!"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığı hususunda çarpıcı açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Benim çıkıp ‘Evet ben aday olacağım’ dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin çarpıcı açıklama: "Adayım dersem ittifak dağılır!"

Son zamanlarda Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığında hangi ismin yer alacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama gelmemesiyle birlikte, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar kafa karışıklığına sebep oldu. Kılıçdaroğlu, "Herkes benim çıkıp ‘Evet ben aday olacağım’ dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz. Bizim de aklımız var, biraz konuşacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin çarpıcı açıklama: Adayım dersem ittifak dağılır!

"ADAYIM DERSEM İTTİFAK DAĞILIR"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı için aday olacak ismi açıklamayan ve kendisini aday gösterirse ittifakın dağılacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Benim çıkıp ‘Evet ben aday olacağım’ dememi bekliyor. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz. Bizim de aklımız var, biraz konuşacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin çarpıcı açıklama: Adayım dersem ittifak dağılır!

"SADECE MİLLET İTTİFAKINI DEĞİL..."

Aday olacak kişinin, uzlaşmacı kimliğinin olmasına dikkat çeken CHP lideri "Cumhurbaşkanı adayının sadece Millet İttifakı değil, diğer siyasi partilerle de görüşme konumunda olması lazım. Uzlaşmacı kimliğinin olması, devlette liyakati koruması, kurumlara dışarıdan müdahaleyi engellemesi... Bunları sağlıklı götürebilecek pozisyonda bir kişi olması lazım." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin çarpıcı açıklama: Adayım dersem ittifak dağılır!

"GÜÇLÜ İSİM OLACAK"

Seçecekleri adayın güçlü bir isim olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Başlangıçta zaten seçeceğimiz cumhurbaşkanı, güçlü bir cumhurbaşkanı işin doğası gereği. Ama bu cumhurbaşkanının alacağı temel kararları ittifakı oluşturan liderlerle ortak alması lazım. Madem söz verdik millete, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçeceğiz diye... Millet İttifakı’nın iktidara geldikten sonra gerilimi düşürmesi gerekir. AK Parti’yi düşmanlaştırmadan, MHP’yi düşmanlaştırmadan yoluna devam etmeli.” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin çarpıcı açıklama: Adayım dersem ittifak dağılır!

"BAŞKANLAR GÖREVLERİNİ SÜRDÜRSÜN"

Belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu “Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanlığını başka bir partiye teslim ediyoruz. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek? O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var. Seçildiler, bulundukları kentin bir güvenini kazansınlar.” ifadelerini kullandı.

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