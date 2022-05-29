Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadi: "Serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın"

CHP'nin belediye başkanları Van'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’nda bir araya geldi. Çalıştaya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Van kedisi hediye edilirken daha sonra kürsüye çıkarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her konuşmasında iktidara gelmeleri durumunda hapisten çıkacaklarını ifade ettiği, HDP'nin tutuklu eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı ile 15 Temmuz davalarında yargılandıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala için ifadeler kullandı.

OSMAN KAVALA VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada," Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” ifadelerini kullandı.

Çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere çok sayıda CHP’li belediye başkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'nun amacını Ahmet Hakan açıkladı: Anketlerde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı geçmek.

Son dakika | AK Parti sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı! "Hakkıyla genel başkanlık yapamayınca “politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş"

CHP lideri Kılıçdaroğlu kampa girdiği Van'da "Erdoğan'ı yedirmeyiz" afişleri asıldı!