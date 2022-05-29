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Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadi: "Serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da katıldığı Belediye Başkanları Çalıştayı'nda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a bir kez daha özgürlük vaat ederek tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadi: "Serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın"

CHP'nin belediye başkanları Van'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’nda bir araya geldi. Çalıştaya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Van kedisi hediye edilirken daha sonra kürsüye çıkarak burada bir konuşma gerçekleştirdi. 

Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadi: Serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her konuşmasında iktidara gelmeleri durumunda hapisten çıkacaklarını ifade ettiği, HDP'nin tutuklu eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Parkı ile 15 Temmuz davalarında yargılandıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala için ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadi: Serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın

OSMAN KAVALA VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada," Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” ifadelerini kullandı. 

Çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere çok sayıda CHP’li belediye başkanı katıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadi: Serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılınKılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadi: Serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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