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  3. Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef aldı

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında öğretmenler arasında ayrımcılık yapan ifadeler kullanarak, "Mevcut iktidarın peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında skandal ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tepki çekti..

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef alan açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğku'na sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri hedef alan skandal açıklamalarına tepki yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef aldı

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef aldı

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef aldı

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef aldı

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