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Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz mesajı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından "21 Mart Dünya Nevruz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz mesajı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından "21 Mart Dünya Nevruz Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında "Bolluk olsun, bereket olsun, yüzümüzün güldüğü günler olsun. Mazlumun ahına ses verildiği bir mevsim olsun, #MartınSonuBahar olsun! #Nevruz Bayramınız kutlu olsun" dedi.

DHA


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