Kılıçdaroğlu’nun acı günü… Cenazeye katılım bile istemediler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun bu acı gününde, koronavirüs sebebiyle cenazeye katılım olmaması istendi.
Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı tedavi gördüğü hastanede Kaybetti.
Dalgıç, bir süredir Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Dalgıç’ın cenazesi yarın Kocaeli’nin Derince ilçesinden son yolculuğuna uğurlanacak.
KORONA YÜZÜNDEN CENAZEYE KATILIM İSTENMEDİ
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenaze törenine Koronavirüs salgını nedeniyle katılım gösterilmemesi istendi.
Fikriye Dalgıç bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dilendi.
Mesajda Kılıçdaroğlu'nun Koronavirüs salgını nedeniyle cenaze törenine katılım gösterilmemesini istediği belirtildi. Resmi hesaptan paylaşılan mesaj şu şekilde:
"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na değerli kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı nedeniyle baş sağlığı diliyoruz. Kederli aileye sabır temenni ediyoruz. Allah rahmet eylesin.
Genel Başkanımız, korona virüs salgını nedeniyle cenazeye katılım gösterilmemesini, merhumenin dualar ile yad edilmesini istediler. Saygılarımızla vatandaşlarımıza ve parti teşkilatlarımıza duyururuz."
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