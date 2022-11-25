Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri CHP'lileri çıldırtacak!

Geçtiğimiz günlerde TV100'de katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin, “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?” sorusuna, “Endişemiz var. İstanbul’da diyelim ki Ekrem İmamoğlu adayken, Canan Kaftancıoğlu’yla beraber Kaftancıoğlu da teşkilat başarısı gösterdi, Buğra başkanla iyi bir süreç yönettiler ama Canan Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı” yanıtını veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yine gündemi sarsacak ifadeler kullandı.

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GÜNDEMİ SARSACAK SÖZ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Karar TV'de Gülay Erdemli'nin sunduğu Orta Dalga programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istediğini öne sürerek "Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor" dedi.

"KAYBETME KORKUSUNU DİLLENDİRİYORUM"

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"Tayyip beyin en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip beyin en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek.

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Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım. Muhalefette en tehlikeli duygu 'Tayyip Erdoğan’a karşı kimi koysak alırız' gibi bir kibir. Bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek girdaba sokar."