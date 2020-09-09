Celal Çelik kimdir? | Celal Çelik koronavirüse mi yakalandı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Celal Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi. Ben çok iyiyim ancak az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim. Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin."

CELAL ÇELİK KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sitesindeki özgeçmişe göre Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Celal Çelik, 1999 yılında Hâkimlik sınavını kazanıp Kadıköy Hâkim Adayı olarak göreve başladı.

Sonrasında sırasıyla 2001 – 2005 yılları arasında Isparta Merkez Hâkimi, 2005 – 2007 yılları arasında Kırıkkale/Delice Hâkimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı, 2007 – 2008 yılları arasında Çankırı/Çerkeş Hâkimi ve 2008 – 2011 yılları arasında Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yaptı.

12 Eylül 2010 Referandumu sonrasında 26.09.2011 tarihinde Hâkimlikten istifa etti. Hâkimlik mesleğinden istifa ettikten kısa bir süre sonra CHP Tüzel Kişiliğinin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını üstlendi.

Celal Çelik'in biyografisi:

Celal Çelik, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

1999 yılında Kadıköy Hakim Adayı olarak atandı.

2001 yılında ise Isparta merkez hakimi olarak göreve başladı.

2005 yılında Kırıkkale İlçe Seçim Kurulu başkanı olarak atandı.

2007 yılında Çankırı Çerkeş'te hakim olarak işe başladı.

2008 yılında ise Yargıtay Tekik Hakimi olarak Ankara'da işe başladı. 2011 yılına kadar bu görevinde kaldı.

Referandumdan sonra ise istifa ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin parti avukatı olarak görev yapmaya başladı.