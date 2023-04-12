Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun

14 Mayıs Seçimlerine sayılı günler kala 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Muharrem Erkek'e seçilmesi halinde Adalet Bakanı olma sözü vermiş o söz sonrası ise Muharrem Erkek'in "sınırımızda PYD olsun" sözleri yeniden gündem oldu.

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Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği sözlerine sayılı günler kala 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim gezilerine çıkmaya başladı. Millet Buluşması kapsamında Çanakkale'de olan Kılıçdaroğlu Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i yanına alarak bakanlık sözü verdi.

"BAŞKASI OLACAĞINA PYD OLSUN"

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in ise Adalet Bakanı olacağı sözünü verdi. Adalet Bakanı olma sözü verdiği Muharrem Erkek'in ise geçmişteki açıklamaları yeniden gündem oldu. Muharrem Erkek'in konuşmasında, "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok." ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! "Erkek: Sınırımızda PYD oldun"

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