Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının arkasında kim var? Ahmet Hakan o isimleri tek tek yazdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasını değerlendirerek bu çıkışın arkasındaki isimleri köşe yazısında kaleme aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının arkasında kim var? Ahmet Hakan o isimleri tek tek yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başörtüsü konusu için kanun teklifinde bulunacaklarını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu açıklamasında, " Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarıyoruz. Yarından itibaren bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızın ardından Meclis'e vereceğiz. CHP grubu, eksiksiz, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracak." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının arkasında kim var? Ahmet Hakan o isimleri tek tek yazdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANAYASA ÇIKIŞI

Bu açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, çözüm için anayasa yapılmasını adres göstererek, "Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta samimiyse, şayet bu zat, gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa... Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Üstelik bu konuda elimizde, Cumhur İttifakı olarak başlattığımız girişimle Meclisimizin 2008 yılında ortaya koyduğu bir irade de mevcuttur. AK Parti ve MHP olarak o dönemde hazırladığımız 5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, bu hususta aksi yönde düzenleme yapılamayacağı, uygulamaya gidilemeyeceği açık kaydıyla birlikte yeniden çıkartalım.” demişti.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının arkasında kim var? Ahmet Hakan o isimleri tek tek yazdı

Yaşananları köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının arkasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun olduğunu öne sürdü.

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

YEMİN EDEBİLİRİM AMA KANITLAYAMAM

BİR kanıt yok elimde ama ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışının arkasında...

Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu üçlüsünün olduğunu düşünüyorum.

“Sahada başörtüsüyle ilgili endişelerle karşılaşıyoruz. Böyle bir çıkış yapsanız çok iyi olur. Hem bizim için hem sizin için” demişlerdir Kılıçdaroğlu’na. O da bu tavsiyeye uymuştur.

Bunun için yemin edebilirim ama kanıtlayamam.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının arkasında kim var? Ahmet Hakan o isimleri tek tek yazdı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının arkasında kim var? Ahmet Hakan o isimleri tek tek yazdı

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