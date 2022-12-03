Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin toplantıya katılmadı! "Atatürk’ün kurduğu parti, vizyon belgesini Amerikalı danışmana video bağlantı ile açıklatıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyıla Çağrı”nda yaptığı konuşma sonrası sözü yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin'e verdi. Herkes Rifkin'in salonda olduğunu zannetse de bambaşka bir durum yaşandı. Rifkin, ABD'den canlı bağlantıyla programa bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Rifkin'in konuşması sırasında çeviri krizi de yaşandı. TV'den programı takip edenler programda söylenenleri tercüman ile dinlerken, salonda yer alan protokol kulaklık taktı, İngilizce bilmeyenler ise sadece Rifkin'i izlemekle yetindi.

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ZAFER ŞAHİN'DEN SERT ELEŞTİRİ

Rifkin'in programda yer almaması eleştirilerin konuların arasında yer aldı. Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin bu konuyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda bu da oldu… Emperyalizme karşı savaşan Atatürk’ün kurduğu parti, vizyon belgesini Amerikalı danışmana video bağlantı ile açıklatıyor. Müstemleke Valisi sanki... Adam zahmet edip Türkiye’ye bile gelmiyor!! Siyasal iletişim faciası nedir diye soran olursa bu videoyu gösterin."

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GAZETECİLERE YER AYIRMAMIŞLAR

Öte yandan programı takip eden gazetecilere bir yer ayrılmaması tepki çekti. Gazeteci Adem Metan, diğer meslektaşlarının merdivende programı takip ettiği anları paylaşarak organizasyonda yaşanan eksiklikleri gözler önüne serdi.

Metan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten böyle bir organizasyonda nasıl gazeteciler için alan sağlamak düşünülmemiş anlamış değilim. Durum bu. Nevşin Mengü de hemen yanımda. Merdivenlerde sıralanmış durumdayız. Birçok gazeteci meslektaşım ayakta not almaya çalışıyor."