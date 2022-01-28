Kılıçdaroğlu'nun "Diyarbakır" açıklamalarını MHP affetmedi! "Bu açıklamayı yapan, olsa olsa HDP eş başkanı olur"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer.” cümlelerine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan tepki geldi. "Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır." ifadelerini kullanan MHP'li başkan, "Bu açıklamayı yapan olsa olsa HDP eş başkanı olur" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET'İN KURUCU PARTİSİNİN BAŞKANI OLAMAZ"

MHP'li başkan Yalçın, CHP liderinin cümlelerinde yer alan ifadeleri, Cumhuriyet'in kurucu partisinin başkanının söylememesi gerektiğine dikkat çekerek, "CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun bu akla ziyan sözü, öncelikle Türkiye'de demokrasiden başka bir rejim olduğu intibaını vermek üzere kurgulanmıştır. Oysa demokrasinin bulunmadığı, totaliter ve otoriter rejimlerin egemen olduğu bir ülkede, Kılıçdaroğlu'nun özgürce bu sözleri sarf etmesi mümkün değildir. Cumhuriyet ve Türk demokrasisi, aziz Atatürk ile silah arkadaşlarının eseri, kahraman şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu kutlu emanet, kıyamete kadar payidar kalacaktır. Çok iyi bilinmektedir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde güçlü, köklü bir demokrasi mevcuttur. Demokrasi yolunun taşları, Ankara'da tecelli eden milli irade ile bir daha yerinden oynatılamayacak şekilde bütün vatan sathına döşenmiştir. Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır." ifadelerini kullandı.