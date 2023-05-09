Kılıçdaroğlu'nun içinde Azerbaycan'ın olmadığı "Ne batı ne doğu, bu yol Türk yolu" paylaşımı tepkilere yol açtı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal paylaşımda bulunarak tepkileri üzerine çekti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı haritalı paylaşımda Azerbaycan'ı yok sayarak İran, üzerinden giden "Ne batı, ne doğu, bu Türk yolu" diyerek Çin'e kadar uzanan yol projesi tartışmalara yol açtı. yapılan bu paylaşım "Ne batı, ne doğu, bu Türk yolu değil bu ABD yoludur" yorumlarına neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMINA AZERBAYCAN'DAN TEPKİ GELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan eline harita alarak yayınladığı videoda, “Türk Yolu Projesi” diyerek aslında Zengezur Koridoru ile hem toprak kaybetmek hem de İran ile bağını koparmak istemeyen Ermenistan’ın tezlerini pazarlamaya kalkıştı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında ne Azerbaycan’dan ne de Kafkasya’dan bahsetmemesi dikkat çekerken, Azerbaycan’da büyük tepkilere neden oldu.

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“BU SİYASİ İTTİFAK AZERBAYCAN'I DÜŞMANIN ÖNÜNE ATMIŞTIR!”

Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) Başkanı Samir Adıgüzelli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun akıllara zarar Kafkasya’sız Türk Yolu projesine ilişkin Akit’e şunları söyledi: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Zengezur yolu, Azerbaycan’ın bölgedeki stratejik rolü ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın her geçen gün artan ağırlığı hakkında bilgisi yoksa Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl yönetmeye talip oldu? Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı yol sadece İran ve Ermenistan’ın çıkarlarına hizmet etmek için çalışır. Zira Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikte açıkladığı proje olan Zengezur yolunun açılmasıyla birlikte, İran’ın Ermenistan ile bağlantısı kesilecek ve böylece bölgede esas söz sahibi Türkiye ve Azerbaycan olacaktır. Zengezur yolunu terk etmek Türk Devletleri Teşkilatını yok etmektir. Türkiye, Türk milleti buna izin vermemeli. Bugün Türkiye dünya devletleri arasında söz sahibi ve etkili bir güç konumuna gelmiştir. Bir Türk siyasetçi bunu ortadan kaldırmaya çalışamaz. Görünüşe göre Ermeni danışmanları ona bu yolu tavsiye etmiş. Türkiye’nin son yıllarda büyük atılımlar yaparak elde ettiği başarıları baltalamaya hazır olan siyasi ittifak, Azerbaycan’ı çoktan düşmanın önüne atmıştır.”

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