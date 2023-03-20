Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!

Türkiye Büyüm Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada "Konuşma metninin içinde Kürtçe geçtiğinde 'bilinmeyen dil' deniliyor" ifadelerine yanıt verdi. Şentop, "Bilinmeyen dil diye bir ibare kullanılmıyor. Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor" dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün HDP ile görüşmesi sonrası basın açıklamasında yine aslı olmayan iddialarda bulundu. HDP'li vekillerin ayağına giden Kılıçdaroğlu görüşme sonrası basın açıklamasında, "Kürtçe geçtiğinde 'bilinmeyen dil' deniliyor. Allah aşkına bu ülkenin insanların vicdanına sesleniyorum; TRT Kürdi diye bir kanal var. Yayın yapıyor bu. Nasıl olur da bilinmeyen dil yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan dile niye bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz? " iddialarında bulundu. Yaptığı açıklamadaki sözleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!

ŞENTOP KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Şentop, TBMM’de bilinmeyen dil yazımı iddialarına cevap verdi. Şentop, milletvekillerinin ıslarla bilinmeyen dil iddiasını ortaya attıklarını belirterek, “Kürtçe için özel bir uygulama yok. Bilinmeyen dil diye bir ibare kullanılmıyor. Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışlında bir dil kullanıldığı zaman bun tutanağın metnine yazım yapılıyor, dipnot işareti kullanılarak ‘hatip Türkçe olmayan dil kullanmıştır’ diyor. Bu Kürtçe için özel bir uygulama değil, İngilizce, Arapça, İspanyolca için de aynı uygulama yapılıyor. 1 Şubat 2023’te HDP’li Necdet İpekyüz Kürtçe bir kelime kullanıyor. Bu kelime tutanağa yazılmamış, dipnot konmuş. Denmiş ki, ‘hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime kullanılmıştır’ diyor. 2 Şubat 2023’te AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İngilizce ifade kullanmış, o da tutanağa yazılmış, altta hatip tarafından Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır. Kürtçe’ye mahsusu özel tavır, uygulama yoktur. Bütün dillerle ilgili uygulama vardır” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!


KILIÇADROĞLU NE DEMİŞTİ

HDP ile görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Gelinir, TBMM'de kürsüde konuşulur. İngilizce ise Fransızca ise parantez içinde yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe geçtiğinde 'bilinmeyen dil' deniliyor. Allah aşkına bu ülkenin insanların vicdanına sesleniyorum; TRT Kürdi diye bir kanal var. Yayın yapıyor bu. Nasıl olur da bilinmeyen dil yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan dile niye bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz? Ya arkadaş binlerce yıldır konuşulan bir dil nasıl bilinmeyen bir dil oluyor? Devlete çifte standart yakışmaz arkadaşlar! Doğru değildir! Herkesin diline saygı göstereceksiniz. Evet resmi dilimiz Türkçe, ama siz devlet olarak çifte standart kuramazsınız. Vatandaşlarınızı ayırıyorsunuz demektir. Bir grup insanı bir grup insana düşman ediyorsunuz demektir. Bu, emperyal güçlerin Türkiye'ye oynadığı bir oyundur. Bu oyunu bozacağız. Herkes rahat olacak bu ülkede. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ahlaklı, demokratik, kucaklayıcı bir başlangıç... Toplum, 'nasıl büyüyeceğiz'e odaklanacak. Kısır tartışmalara odaklanmamalı..." dedi.

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