Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarımız dinleniyor" iddiasına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ayar niteliğinde yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK gündemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Terör eylemi engellemelerinden, Ermenistan'la normalleşme sürecine, pandemi döneminden, ekonomik faaliyetlere bir çok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ülke gündemine dair sorulan sorulara tek tek yanıt veren Çelik, Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

"Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarımız dinleniyor" iddiasını Ömer Çelik, "İlk olarak benim hatırladığım kadarıyla 2018'de benzer cümleler söyledi. Bu sene belediye başkanlarının dinlendiğini söylüyor. 2018'den beri ne ortaya belge koyuyor, ne de savcılığa gidip suç duyurusunda bulunuyor. Bir partinin genel başkanının belli bir sınır içinde konuşması lazım. Kurumlara doğrudan suç teşkil eden yaklaşım atfetmek laubalilik anlamına geliyor. 'Beni dinliyorlar, MYK'yı dinliyorlar' dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti olur. Bu iddiasının arkasına hangi belgeyi koymuş. Çıkacak açıklayacak neye göre söylüyor, bu izlenime nasıl varmış. " ifadeleriyle eleştirdi.

DİYARBAKIR ANNELERİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, Diyarbakır annelerinin nöbetlerine devam ettiğini belirterek, "Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor. 33 anne evladına kavuştu. İnşallah hepsinin evladına kavuştuğu günleri görmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"181 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"

Kamuoyunun duyduğu, duymadığı toplamda 181 terör eyleminin engellendiğine dikkat çeken Çelik, "Terörle mücadele konusunda bölgemizdeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bazı ülkelerin savunma bütçesi adı altında terör örgütlerine ayrılan payları dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Kamuoyunun duyduğu, duymadığı toplamda 181 terör eylemi engellenmiştir.

Bazı devletlerin bazı siyasi projeleri terör örgütleri vasıtasıyla hayata geçirmek için çirkin mücadeleyi sürdürdüğünü görüyoruz.Bölgede siyasi projelere karşı da mücadele veriyoruz. Bölgemizi demir kafeslere sokmaya çalışanlara karşı da güçlü bir iradedir. Petrol bölgelerine yerleşmeye çalışıyorlar. PYD/PKK/YPG terör örgütüne destek verenlerin DEAŞ'la mücadele adı altında hangi petrol bölgelerine yerleşmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu siyasi şebeke faaliyetlerine karşı kurumlarımız gereken değerlendirmeleri yapıyor. PKK da DEAŞ da bölgenin bütün halklarına, herkese düşmandır. " sözlerini kullandı.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİ

Çelik, Ermenistan ile normalleşme sürecine de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir vizyon ortaya koyduklarını, saldırgan politikalardan vazgeçmesi kaydıyla Ermenistan'ın da dahil olabileceği söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız arşivlerin açılmasını, tarihçilerin çalışma yapmasını istemişti. Ermenistan, bu arşivlerin açılması meselesine yaklaşmadı. İkinci Karabağ savaşıyla işgalin sona ermesinden sonra Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bir vizyon ortaya koydular. Saldırgan politikalardan vazgeçmesi kaydıyla Ermenistan'ın da dahil olabileceği söylendi. Bu bölge için de fırsattır. Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti Azeri kardeşlerimizin bu normalleşme sürecine olumlu bakmasıdır. Sayın Aliyev olumlu baktğı için bölgedeki tansiyonu düşürmek için Türkiye bu adımları atıyor. Serdar Kılıç özel temsilci olarak atandı. İlk adım belki 2019'da kesilen Türkiye - Erivan charter uçuşları olabilir. Umarız ki Ermenistan işgalci politikalardan vazgeçer." ifadelerine yer verdi.

LİBYA'DAKİ SEÇİMLER

Libya'daki seçimleri yakından takip ettiklerini belirten Çelik, "Yakından takip ediyoruz. Maalesef başkanlık seçimleri ertelendi. Seçimlerin hukuki zemini için yeterli mutabakat sağlanamadı. Nihai aday listesi açıklanamadı. Başkanlık seçimleri için 24 Ocak tarihi öneriliyor. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair karar bulunmuyor. Türkiye başından beri adil, muteber seçimlerin yapılmasını destekliyor. " ifadelerini kullandı.