Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testinin sonucu belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi MYK üyesi Onursal Adıgüzel, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüse yakalanmasının ardından parti lideri Kemal Kılıçdarıoğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada ''Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon kapsamında sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı, test sonucu negatiftir'' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yaklaşık 10 yıldır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yapan Recep Cengiz'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

CHP'nin sosyal medya hesaabından yapılan açıklama: