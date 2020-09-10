Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli olduŞanlıurfa'da tren yolu park çalışmaları başladıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 10 Eylül 2020 PerşembeMasterChef Türkiye MasterClass'ı kim kazandı? 10 Eylül PerşembeKemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testinin sonucu belli oldu!Almanya'da acil durumlar için tasarlanan uyarı sinyallerinde ciddi aksamalar olduUnilever reklamı için 'ırkçılık yapılıyor' iddiasıDame Diana Rigg kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Dünyaca ünlü oyuncu Dame Diana Rigg hayatını kaybettiMersin'de, Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesi umut oldu
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testinin sonucu belli oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testinin sonucu belli oldu!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs testinin sonucu belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi MYK üyesi Onursal Adıgüzel, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüse yakalanmasının ardından parti lideri Kemal Kılıçdarıoğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada ''Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon kapsamında sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı, test sonucu negatiftir'' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yaklaşık 10 yıldır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yapan Recep Cengiz'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

CHP'nin sosyal medya hesaabından yapılan açıklama:

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT