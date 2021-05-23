Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınındaki sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki: 6 ay sonra ne olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyun platformu olan Twitch canlı yayınına katılarak 'Jahrein' adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un sorularını yanıtladı. Gençlerin merak ettiği konulara değinerek açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine ise ilk tepki Fahrettin Altun'dan geldi.

"YİNE KİMLERİN DOLDURUŞUNA GELDİNİZ?"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler" sözlerine, "Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Altun, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı. Seçimlerin tarihi bellidir. 6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz? Hayırdır! Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz?"

Yalan, iftira ve yapay krizlerle gündemi kuşatma altına almaya çalışanlar şimdi de 6 ay sonrası için boş vaatler vermeye başladı.



Seçimlerin tarihi bellidir.



6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz?



Hayırdır!



Yine kimlerin dolduruşuna geldiniz? — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 22, 2021

"6 AYDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"

Kılıçdaroğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'in canlı yayınında "Partimiz iktidar olduğunda. Partimiz iktidar olacaktır, buna yürekten inanıyorum. İktidara geldiğimizde 6 ayda çok şey değişecek. 6 ayda gençler farklı bir Türkiye’de yaşadıklarını görecekler. 6 ayı bir köşeye yazsınlar. 6 ayda özgürlüğü, baharı, Türkiye’yi görecekler. Bu konuda en ufak bir endişeleri olmasın" demişti.