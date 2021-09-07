Kılıçdaroğlu'nun vaatleri İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı! Cihan Paçacı net konuştu: Bunları bize sordunuz mu?

Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu kamuoyunda çokça konuşulurken bu kez de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak gençlere vaatlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun vaatleri ve açıklamaları Millet İttifakı'nın önemli bileşeni İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı.

PAÇAÇI: MADEM HÜKÜMET KURACAĞIZ, PROGRAM YAPMADAN AÇIKLAMALAR DOĞRU DEĞİL

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın aktardığına göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı “Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) son dönem sürekli tekil konuşuyor” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun birtakım vaatlerde bulunduğunu anımsatan Paçacı şunları söyledi:

“Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…”

SARIKAYA: CHP İÇİNDEN GELEN SESLER İTTİFAK İÇİN SORUN TEŞKİL EDİYOR

Muharrem Sarıkaya yazısında konuştuğu CHP kurmaylarının da benzer yakınmaları ulaştırdığını kaydederek bu durumun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildiğini belirtti. "CHP içinden gelen farklı sesler de ittifak açısından sorun teşkil ediyor." diyen Sarıkaya yazısında, "Bunun en iyi örneği dün CHP MYK’da disiplin kuruluna sevkine karar verilen Bolu Belediye Başkanı… Muhafazakar kesimde tepkiyle karşılaşılan sözleri dolaylı da olsa ittifak ortaklarının tabanlarında tepkiye de neden oluyor. CHP lideri muhafazakar kesime açılmak için elinden gelen çabayı gösteriyor olsa da bir anda silip süpürüyor." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayımladığı videoda gençlere birtakım vaatler sunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun vaatleri şöyleydi:

- Alacağınız ilk cep telefonu, oyun konsolu ve otomobilde ÖTV sıfır olacak.

-KYK borçları 0 faizle yapılandırılacak ve ödeme için işe giriş beklenecek.

-İnternet aboneliklerinizden vergi alınmayacak.

- Üniversiteye kaydolan her gence, kültür sanat aktivitelerinde kullanabileceği 1.000 ₺ verilecek.

-Pasaport ücreti ya da yurt dışı çıkış harcı alınmayacak.

-Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanan ailelerin çocuklarına kamuya alımlarda pozitif ayrımcılık yapılacak.