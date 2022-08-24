Kılıçdaroğlu'nun valiler hakkındaki küstah sözlerine Bakan Soylu'dan jet yanıt!​​​​​​​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek festivalin valilik kararıyla iptal edilmesi sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada Valileri tehdit etti. Paylaşımda; "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" ifadeleri yer aldı.

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BAKAN SOYLU'DAN JET YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehdit gibi sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakan Soylu paylaşımında, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba." ifadelerini kullandı.