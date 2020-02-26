Kılıçdaroğlu'nun yargı mensuplarına karşı tutumuna Bakan Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun yargı mensuplarına yönelik eleştirilerine ise ''Yargı kararlarına karşı kanun yolları açıktır ama kalkıp da yargı mensuplarına, yargıya yönelik hakaretleri kabul etmek mümkün değil" dedi.