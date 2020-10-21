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  3. Kilidini açamadıkları bisikletten geriye sadece tekeri kaldı!

Kilidini açamadıkları bisikletten geriye sadece tekeri kaldı!

Bursa'da yaşanan hırsızlık olayı görenleri şaşırttı. Hırsızlar, kilidini kıramadıkları bisikletin sadece kilide bağlı tekerini geride bırakıp kayıplara karıştı.

Kilidini açamadıkları bisikletten geriye sadece tekeri kaldı!

Bursa'da yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlar, kilidini kıramadıkları bisikletin sadece tekerini geride bırakıp kayıplara karıştı.

Kilidini açamadıkları bisikletten geriye sadece tekeri kaldı!

Doğa yürüyüşüne katılmak için pazar sabahı bisikletiyle Yıldırım Duaçınarı Mahallesi'nden yola çıkan Ö.B., bisikletini Nilüfer metro istasyonundaki bisiklet parkına kilitledi. Nilüfer Belediyesi'nin tertip ettiği yoğa yürüyüşüne katılan Ö.B., akşam saatlerinde döndüğünde gözlerine inanamadı. Bisikletinden geriye sadece tekeri kalmıştı. Kilidi kıramayan hırsızın, bisikletin tekerini sökerek çaldığını anlayan Ö.B., hemen 155'i arayarak şikayetçi oldu. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.



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