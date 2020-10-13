Kilidini kırdıkları motoru sürükleyerek götürdükleri anlar kamerada!
Bursa'da Kükürtlü Mahallesinde iki hırsız, bir sitenin bahçesindeki duran motorun ön lastiğindeki zinciri kırarak çalmaya çalıştı. Sitenin güvenlik kameralarına da anbean yansıyan bu görüntülerde bir ara motosikleti de düşüren hırsızlar yine de hırsızlık yapmaktan geri durmadı.
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13 Ekim 2020 Salı 12:46
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