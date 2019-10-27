Kılınç, mahallelerin sorunlarını yerinde inceliyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mahallelerin sorunlarını yerinde görüp, incelemek için ekibiyle birlikte her hafta bir mahalle muhtarlarını ziyaret etmeye başladı.

Göreve geldiği günden bu yana özellikle mahalle muhtarlarından aldığı desteklerle sorunların temelinden çözülmesini amaçlayan Başkan Kılınç, çalışmalarını bir kademe daha arttırarak artık geleneksel hale getirmeyi planladığı "Cuma Ziyaretleri" kapsamında mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, mahallelerin sorunlarını yerinde görüp, incelemelerde bulunacak.

Belediye Başkanı Kılınç'ın ziyaretleri kapsamındaki ilk adresi İmamağa Mahallesi oldu. Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi icracı müdürlerini yanına alarak İmamağa Mahallesi Muhtarı Mehmet Işıkgün'ü muhtarlık bürosunda ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle muhtarının yanı sıra mahalle sakinleri ile esnafında hazır bulunduğu ziyarette yaptığı konuşmada, amaçlarının çalışmalarını sürekli hale getirmek olduğunu söyledi.

Kılınç, "Belediyemiz ile mahalle sakinleri arasında bir köprü görevi gören muhtarlarımızı her hafta Cuma günü ziyaret etmeye başladık. Bu haftaki ziyaretimizi de İmamağa Mahallemize yaptık. Burada değerli muhtarımız ile mahallede yaşayan vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelip, sorun, şikayet ve önerileri dinledik. İcracı müdürlerimizle birlikte sorunları yerinde tespit edip, çözümü için gerekli talimatları verdik" diye konuştu.

İmamağa Mahalle Muhtarı Mehmet Işıkgün ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahallesi adına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA