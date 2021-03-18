Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldığı açıklandı. Flaş haberin ardından Kilis ili merak konusu olurken Kilis nereye bağlı? Kilis ili nerededir? İlçeleri nelerdir? gibi soruların yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

KİLİS NEREYE BAĞLI?

Kilis, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ildir.

Şubat 2020 verilerine göre Kilis'in toplam nüfusu 142.490 olarak belirlenmiş durumda. Özellikle bu nüfusun %72,92 kadar miktarı merkezde bulunmaktadır. Yani bir nevi Kilis'in ilçeleri kırsal kesim olarak kalmış durumda. Çünkü şehirleşme üzerinden merkez oldukça yüksek bir nüfus oranına sahiptir. Her yıl artış gösteren nüfus oranına bakıldığı zaman ise, Kilis'in sürekli olarak önemli oranda artış gösterdiğini dile getirmek mümkün. Her ne kadar başka şehirlere göç veren bir şehir olsa dahi, aynı zamanda farklı sebeplerden dolayı göç almaya da devam etmektedir.

KİLİS İLİ NEREDEDİR?

Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde yer alan Kilis'in Belediye Başkanı Servet Ramazan'dır.

KİLİS İLÇELERİ NELERDİR?

Kilis'in Toplamda 4 ilçesi bulunmaktadır. Her bir ilçe farklı nüfus oranına sahiptir. Bu konuda özellikle en yüksek nüfusa sahip olan ilçesi Merkez olurken, en düşük ilçeye sahip olan yer ise Polateli şeklinde öne çıkıyor. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere aynı zamanda yeraltı kaynakları ile önemli bir potansiyel teşkil eden Kilis ilçeleri, sanayileşme konusunda da gelişmeyi sürdürmektedir.

Kilis merkez ile beraber toplamda 4 ilçeye sahip Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en güçlü şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sırasıyla Kilis'in ilçelerinin isimleri şunlardır;

- Kilis merkez

- Elbeyli

- Musabeyli

- Polateli

Özellikle nüfus artışı oranı açısından ilçeler ele alındığında, bu konuda önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bitlis merkez olarak Nüfus artışında önemli bir farklılık yaratırken, Polateli ilçesi ise geçen yıla oranla toplam nüfusta artış göstermiş durumda.

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