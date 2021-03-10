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Kilis Nüfusu 2020 - 2021 | Kilis Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Kilis nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Kilis nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Kilis ilinin nüfusunun 142 bin 792 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Kilis yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Kilis Nüfusu 2020 - 2021 | Kilis Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kilis Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kilis nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kilis Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kilis nüfusu geçen yıla göre 302 kişi artarak 142 bin 792 kişi oldu ( 2019 yılında Kilis nüfusu 142 bin 490 kişiydi ) . İstanbul ilinde 72 bin 652 erkek, 70 bin 140 kadın yaşamaktadır.

Kilis Alan kodu nedir?

Kilis ilinin telefon alan kodu 0 348 şeklinde başlamaktadır.

Kilis yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kilis ilinin yüz ölçümü 1412 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 80 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kilis Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kilis ilinin plaka kodu 79 olarak belirlenmiştir.

Kilis Nüfusu 2020 - 2021 | Kilis Yüzölçümü nedir?

Kilis 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kilis 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 142792

Kilis 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 72652          

Kilis 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 70140          

Kilis 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 77

Kilis 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,52 Kişidir.

Kilis 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,32 olduğu görülmektedir.

Kilis 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,15 olduğu görülmektedir.

Kilis 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 152 kişi boşanmıştır.

Kilis 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1304

Kilis 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 109566           

Kilis 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 54790

Kilis 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 54776  

Kilis 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 33226

Kilis 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 17862    

Kilis 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 15364    

Kilis 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 100 kişidir.

Kilis Nüfusu 2020 - 2021 | Kilis Yüzölçümü nedir?

Kilis 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 72520  Kadın : 69970  Toplam : 142490  Nüfus yoğunluğu : 100 kişidir.  

Kilis 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 53947  Kadın : 54225  Toplam : 108172  

Kilis 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18573  Kadın : 15745  Toplam : 34318  

Kilis 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 72841  Kadın : 69700  Toplam : 142541  Nüfus yoğunluğu : 100 kişidir.  

Kilis 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 52996  Kadın : 53065  Toplam : 142541  

Kilis 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 19845  Kadın : 16635  Toplam : 36480  

Kilis 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 69352  Kadın : 66967  Toplam : 136319  Nüfus yoğunluğu : 95 kişidir.  

Kilis 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 50876  Kadın : 51292  Toplam : 102168  

Kilis 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18476  Kadın : 15675  Toplam : 36480  

Kilis 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 65824  Kadın : 65001  Toplam : 130825  Nüfus yoğunluğu : 92 kişidir.  

Kilis 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 48402  Kadın : 49159  Toplam : 97561  

Kilis 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17422  Kadın : 15842  Toplam : 33264  

Kilis 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 65407  Kadın : 65248  Toplam : 130655  Nüfus yoğunluğu : 91 kişidir.  

Kilis 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 48325  Kadın : 49086  Toplam : 97411  

Kilis 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17082  Kadın : 16162  Toplam : 33244  

 

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