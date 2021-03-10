Kilis Nüfusu 2020 - 2021 | Kilis Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kilis Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kilis nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kilis Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kilis nüfusu geçen yıla göre 302 kişi artarak 142 bin 792 kişi oldu ( 2019 yılında Kilis nüfusu 142 bin 490 kişiydi ) . İstanbul ilinde 72 bin 652 erkek, 70 bin 140 kadın yaşamaktadır.

Kilis Alan kodu nedir?

Kilis ilinin telefon alan kodu 0 348 şeklinde başlamaktadır.

Kilis yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Kilis ilinin yüz ölçümü 1412 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 80 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kilis Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kilis ilinin plaka kodu 79 olarak belirlenmiştir.

Kilis 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Kilis 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 142792

Kilis 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 72652

Kilis 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 70140

Kilis 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 77

Kilis 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,52 Kişidir.

Kilis 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,32 olduğu görülmektedir.

Kilis 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,15 olduğu görülmektedir.

Kilis 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 152 kişi boşanmıştır.

Kilis 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1304

Kilis 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 109566

Kilis 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 54790

Kilis 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 54776

Kilis 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 33226

Kilis 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 17862

Kilis 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 15364

Kilis 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 100 kişidir.

Kilis 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 72520 Kadın : 69970 Toplam : 142490 Nüfus yoğunluğu : 100 kişidir.

Kilis 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 53947 Kadın : 54225 Toplam : 108172

Kilis 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18573 Kadın : 15745 Toplam : 34318

Kilis 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 72841 Kadın : 69700 Toplam : 142541 Nüfus yoğunluğu : 100 kişidir.

Kilis 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 52996 Kadın : 53065 Toplam : 142541

Kilis 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 19845 Kadın : 16635 Toplam : 36480

Kilis 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 69352 Kadın : 66967 Toplam : 136319 Nüfus yoğunluğu : 95 kişidir.

Kilis 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 50876 Kadın : 51292 Toplam : 102168

Kilis 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18476 Kadın : 15675 Toplam : 36480

Kilis 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 65824 Kadın : 65001 Toplam : 130825 Nüfus yoğunluğu : 92 kişidir.

Kilis 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 48402 Kadın : 49159 Toplam : 97561

Kilis 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17422 Kadın : 15842 Toplam : 33264

Kilis 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 65407 Kadın : 65248 Toplam : 130655 Nüfus yoğunluğu : 91 kişidir.

Kilis 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 48325 Kadın : 49086 Toplam : 97411

Kilis 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17082 Kadın : 16162 Toplam : 33244