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Kilis polisi iftara yetişmek isteyen vatandaşlara destek oldu

Polis, Kilis kent merkezinde iftara yakın saatlerde trafikte oluşan kargaşaya müdahale ediyor.

Kilis polisi iftara yetişmek isteyen vatandaşlara destek oldu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle trafikte bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmasına karşın, zaman zaman araç ve motosiklet yoğunluğu nedeniyle iftara yakın saatlerde trafikte kargaşa yaşanıyor. Suriye sınırında bulunan Kilis'te, saat 19.00'dan önce evlerine gitmek isteyen vatandaşların araç ve motosikletleriyle trafiğe çıkması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Aynı saatlerde esnaf ve kamu çalışanlarının da araçları ile girmek zorunda kaldığı trafik yoğunluğu katlanıyor. İnsanların bir an önce evlerine gitme ve iftara yetişme telaşı nedeniyle yoğunluk kargaşa dönüşürken, trafikte aksaklık yaşanmaması için ise iş trafik ekiplerine düşüyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tüm kavşaklarda tedbir alarak, trafik akışının hızlı olması ve insanların evlerinde iftara yetişebilmesi için canla başla çalışıyor. Ekiplerin yönlendirmesi ile trafik çözülmeye başlarken, iftar saati ile birlikte yollar boş kalıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kilis polisi iftara yetişmek isteyen vatandaşlara destek olduKilis polisi iftara yetişmek isteyen vatandaşlara destek oldu

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