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  3. Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika roket saldırısında son durum ne?

Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika roket saldırısında son durum ne?

Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldığı belirtildi. Peki Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika roket saldırısında son durum ne? Detaylar haberimizde...

Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika roket saldırısında son durum ne?

Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldığı belirtildi. Peki Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika bombalı saldırıda son durum ne? Ayrıntılar haberimizde...

KİLİS ROKET SALDIRISI ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Suriye'den Kilis'e 2 roket atıldığı belirtildi. Suriye'den atılan roketler Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine düştü. Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken roketlerin patlamadığı ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

KİLİS SON DAKİKA ROKET SALDIRISINDA SON DURUM NE?

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı. 

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika roket saldırısında son durum ne?

Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika roket saldırısında son durum ne?

Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika roket saldırısında son durum ne?

Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika roket saldırısında son durum ne?

Kilis roket saldırısı ölü ya da yaralı var mı? | Kilis son dakika roket saldırısında son durum ne?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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