İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.

Komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT