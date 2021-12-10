Kilis Tava nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kilis Tava tarifi! TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında sergilenen her bir lezzet gündem konusu oluyor. Bu programda Kilis yemekleri arasında en güzel tatlardan olan Kilis Tava günün menüsünde yer alıyordu. İzleyiciler Hatay'ın tepsi kebabına benzeyen bu nefis yemeğin tarifini araştırıyorlar. Peki, Kilis Tava nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kilis Tava tarifi!

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Kilis mutfağının sevilen tatları arasında yer alan Kilis Tava'nın yapımında kuzu eti kullanılmaktadır. Yemek Antep mutfağında da sıklıkla tüketilirken farklı yörelerde 'tava kebabı' ismiyle de anılmaktadır. Sebze ve etin lezzeti birleşiminden oluşan bu yemek lezzet şöleni yaşatmaktadır. Kilis Tava nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Kilis Tava tarifi! KİLİS TAVA MALZEMELER 3 kırmızı kapya biberi 1 dal taze sarımsak 4 soğan 1 kilo kuzu zırh kıyması 4 patates 3 domates 3 yeşil biber Karabiber Tuz KİLİS TAVA NASIL YAPILIR? Kırmızı kapya biberleri, taze sarımsakları, iki soğanı iri doğrayın ve mutfak robotundan geçirin. Ardından bir kaba alıp, üzerine kıymayı, baharatları ve tuzu ekleyip yoğurun. Patateslerin kabuklarını soyup yuvarlak doğrayın. Doğradığınız patatesleri bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine yoğurduğunuz kıymayı düz bir şekilde yayarak yerleştirin. Kıymanın üzerini; yuvarlak doğradığınız kalan soğanlar, iri jülyen doğradığınız yeşil biber ve yuvarlak doğradığınız domateslerle süsleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın. Afiyet olsun. kilis tavamasterchef yemek tarifiyemek tarifi