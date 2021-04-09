Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyorDilan Koç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Düzce Belediyesi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtacakSokaklarda geziyordu! 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandıUstalık belgesini alamayan kuaförler için yeni imkanlar sağlanıyorKilis Valisi başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldıBakan Selçuk, "Okul öncesi eğitimi alan çocuklar akranlarından 2 yıl önde oluyor"SON DAKİKA! İzmir Foça'da düşen eğitim uçağının neden düştüğü beli oldu!Cinsel saldırı ve ölümle tehdit edilen Dilan Koç gözyaşları içinde yardım istedi: Ben ölmek istemiyorumAydın'da feci iş kazası! İlaçlama makinasına kolunu kaptırdı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kilis Valisi başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kilis Valisi başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Kilis protokolü de katıldığı toplantıda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kilis Valisi başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısına Kilis protokolü de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla video konferans üzerinden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısına Kilis protokolü de katıldı.

Toplantıya Vali Recep Soytürk'ün yanında Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Güngör, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Karacoşkun,İl Emniyet Müdür Vekili İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt kurul üyeleri katıldı.

"SIFIR TOLERANS"

Vali Soytürk, yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un koordinasyonunda 81 il Valisinin katılımıyla video konferans üzerinden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans" dedi.

Kilis Valisi başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT