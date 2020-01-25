Kilisede kazı yaparak tarihi tabloyu çalan şüpheliler yakalandı

Fatih Balat'ta bir kilise içerisinde kazı yaparak değerli tabloyu çalarak satmaya çalışan şüpheliler, polis operasyonuyla yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesi'nde bulunan bir kilise içerisinde kazı yapıldığı ve maddi değeri çok yüksek olan tablonun çalındığı ihbar üzerine harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre olayın meydana geldiği mahalle ve çevresinde yapılan detaylı incelemelerde bulunan ekipler Ayvansaray Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir antika dükkanı sahibine Hakan Ç. isimli şahıs tarafından hırsızlığa konu tablonun satışının teklif edildiğini tespit etti. Çalışmalarını bu kapsamda yoğunlaştıran ekipler, antika dükkanı sahibi üzerinden şüpheli şahısla müşteri kılığında buluşma ayarladı. Şüpheli şahsın antika dükkanı sahibini bir pasajın çatı bölümüne yönlendirdiğini gören ekipler takibin ardından tablonun saklı tutulduğu çatı katına operasyon düzenledi. Operasyonda Hakan Ç. ile Bayram T. isimli şüpheliler yakalanırken tarihi eser tablo muhafaza altına alındı.

Polis ekipleri yürüttüğü çalışmalarla birlikte kilise içerisinde kazıya ve tablonun satışına yönelik girişimlerde bulunan toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilere ifadelerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA