Kilis’in gündemi Turizm Haftası etkinlikleri! Etkinlikler için görüşmeler yapılıyor

Kilis'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Personeli, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü personeliyle, Turizm Haftası münasebetiyle, Rektörlük Makamında bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve beraberindeki personellere teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı