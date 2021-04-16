Mekanlarda çalmaya hasret kalan müzisyenler parklarda açık hava konseri verdiEn güncel verilerle il il haftalık vaka sayısı ve tüm illerin vakalarındaki artış oranıMasum insanlar üzerinden para kazanıyorlar! Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandıZehir tacirleri polisinden dikkatinden kaçamadı! Kütahya’da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildiBir anlık dikkatsizlik yüzünden az kalsın canından olacaktı! Dengesini kaybedip, kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldıKaragöl'ün manzarası görenleri mest ediyorSON DAKİKA! Kalabalığa ateş açıldı... Ölü ve yaralılar var"Yaşlısın, sakatlanırsın" dediler, 66 yaşında yamaç paraşütçüsü oldu! Sağlığı elverdikçe devam edecekŞOK 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK bu hafta efsane katalog ile karşınızda!Kıskançlık uğruna bir cana kıydı! Kız arkadaşını kıskandığı kişiyi öldürdü
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Kilis’in gündemi Turizm Haftası etkinlikleri! Etkinlikler için görüşmeler yapılıyor

Kilis’in gündemi Turizm Haftası etkinlikleri! Etkinlikler için görüşmeler yapılıyor

Kilis'te gündem Turizm Haftası etkinlikleri oldu. Etkinlikler kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Personeli, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü ile görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında detaylar konuşuldu.

Kilis’in gündemi Turizm Haftası etkinlikleri! Etkinlikler için görüşmeler yapılıyor

Kilis'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Personeli, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü personeliyle, Turizm Haftası münasebetiyle, Rektörlük Makamında bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve beraberindeki personellere teşekkür etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT