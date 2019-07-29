Kilis’te 341 adet sondaj vuruldu

Kilis'te, İl Özel İdaresi tarafından ilçelere bağlı köylerin su sorununu çözmek için 341 sondaj vurulduğu bildirildi.

İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 137 köy ve 64 bağlısı olmak üzere 201 birime hizmet götürülürken, Kilis Merkez ilçesi, Musabeyli İlçesi, Polateli İlçesi ve Elbeyli ilçesine bağlı köylerin su sorununu çözmek için 341 adet sondaj kuyusu açıldı. Bu sondajların büyük bölümünde bulunan sular köylere bağlandığı öğrenildi

Kaynak: İHA